Гуцану присвоили чин госсоветника юстиций
Соответствующий указ подписал Владимир Путин
Президент России Владимир Путин присвоил чин действительного государственного советника юстиции генпрокурору страны Александру Гуцану. Соответствующий указ подписан и опубликован на сайте правовых актов.
Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Гуцана на должность генпрокурора России.
