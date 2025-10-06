Новости общества

Гуцану присвоили чин госсоветника юстиций

16:43, 06.10.2025

Соответствующий указ подписал Владимир Путин

Фото: взято с сайта szfo.gov.ru

Президент России Владимир Путин присвоил чин действительного государственного советника юстиции генпрокурору страны Александру Гуцану. Соответствующий указ подписан и опубликован на сайте правовых актов.

скриншот с сайта publication.pravo.gov.ru

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Гуцана на должность генпрокурора России.

Наталья Жирнова

