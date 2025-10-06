КДК рассмотрит три инцидента с матча «Рубин» — «Зенит» в Казани

Питерская команда опоздала на второй тайм, а приезжие фанаты скандировали кричалки с ненормативной лексикой

Фото: Динар Фатыхов

Контрольно-дисциплинарная комиссия Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит три инцидента с матча «Рубин» — «Зенит» в Казани. Игра прошла на прошедшей неделе в рамках группового этапа Кубка России в Пути РПЛ.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что будет рассмотрено опоздание «Зенита» на второй тайм и скандирование гостевыми фанатами кричалок с ненормативной лексикой.

— КДК РФС рассмотрит задержку кубкового матча «Рубин» — «Зенит» на четыре минуты по вине «Зенита». Также будет рассмотрено скандирование болельщиками «Зенита» ненормативной лексикой. Кроме того, будут рассмотрены выходы главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова за пределы технической зоны, — сказал Григорьянц «Чемпионату».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Встреча между «Рубином» и «Зенитом» в рамках Кубка России закончилась победой питерцев со счетом 1:0. Единственный мяч в составе гостей забил Лусиано Гонду на 3-й минуте игры.

В августе КДКС РФС уже штрафовал «Зенит» по итогам матча с «Рубином» в Санкт-Петербурге в рамках Кубка России. Тогда размер штрафа для питерцев составил 20 тысяч рублей.

Зульфат Шафигуллин