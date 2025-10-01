Новости бизнеса

Бизнес-омбудсмен РТ назвал отрасли, которые не затронут изменения тарифов для МСП

12:35, 01.10.2025

Изменения льготных тарифов страховых взносов для малого и среднего бизнеса вступят в силу с 1 января 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

Минфин России подготовил законопроект об изменении льготных тарифов страховых взносов для малого и среднего бизнеса, который вступит в силу с 1 января 2026 года.

Согласно предложенным изменениям, льготный тариф страховых взносов сохранится для предприятий обрабатывающей промышленности, производства, транспорта, электроники и IT-сектора. Для этих отраслей будет действовать дифференцированная ставка: 30% с доходов до 1,5 МРОТ (40 639,50 рубля) и 15,1% с суммы превышения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для остальных отраслей экономики, включая торговлю, строительство и добычу полезных ископаемых, будут установлены общие тарифы страховых взносов в размере 30% со всего фонда оплаты труда.

— Данные новации не означают отмену поддержки МСП, а ее переориентацию на приоритетные отрасли. Однако мы понимаем, что для многих предпринимателей это станет серьезным испытанием. Особенно для предприятий с большим числом сотрудников и высокими зарплатами. Микропредприятия и компании с низкой зарплатой ощутят изменения меньше. Пока законопроект находится на стадии обсуждения, есть время подготовиться, — подчеркнул Уполномоченный при раисе республики по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

Бизнес-омбудсмен также отметил, что законопроект находится на стадии обсуждения, что дает предпринимателям время подготовиться к предстоящим изменениям.

Малый и средний бизнес Татарстана заработал более трети триллиона на госзакупках. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова

