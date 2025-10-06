На этой неделе в Татарстане ожидается сухая и комфортная осенняя погода

До выходных существенных изменений в погоде не ожидается

Фото: Артем Дергунов

Жителей Татарстана ожидает преимущественно сухая и комфортная осенняя погода в ближайшую неделю. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

По данным синоптиков, минувшие выходные прошли под влиянием западной периферии антициклона, что обусловило сухую погоду с большим суточным ходом температуры.

Сегодня, 6 октября, к западным районам республики приблизился атмосферный фронт, местами возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха достигла +16 градусов.

В предстоящие сутки, 7 октября, также ожидается местами небольшой дождь. Минимальная температура ночью составит до +3, в отдельных восточных и южных районах до -2, днем воздух прогреется от +12 до +17.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Со среды, 8 октября, по четверг, 9 октября, Татарстан будет находиться в малоградиентном поле повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны. Ночью температура опустится до +1, местами на юге и востоке до -4, днем потеплеет до +19.

По предварительному прогнозу, 10 и 11 октября существенных изменений в погоде не ожидается, вероятность осадков небольшая, днем температура поднимется до +18.



Рената Валеева