Песков рассказал о планах Путина на 73-й день рождения

Завтра у президента запланировано много международных телефонных разговоров

Внуки поздравят президента России Владимира Путина с днем его рождения, который отмечается 7 октября, «тепло и с любовью». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

— Внуки поздравляют дедушку так же, как всех дедушек поздравляют внуки. Тепло и с любовью, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о подробностях праздничного дня.

Относительно планов президента на этот день представитель Кремля отметил, что ему известен только его рабочий график. Завтра запланировано много международных телефонных разговоров, пишет РИА «Новости».

— И, как правило, в течение дня президент получает поздравления от своих зарубежных коллег. Много телефонных разговоров запланировано уже на завтра, международных, — сказал Песков журналистам.

7 октября Владимир Путин отметит свой 73-й день рождения. На высшем государственном посту глава государства встретит личный праздник уже в 22-й раз.

Рената Валеева