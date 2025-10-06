Аэропорт Осло приостановил прием рейсов из-за сообщений о дроне

Две недели назад, в ночь на 23 сентября, аэропорт Осло был закрыт на несколько часов по той же причине

Фото: предоставлено avanttira

Аэропорт Осло Гардермуэн в ночь на понедельник временно не принимал прибывающие рейсы из-за сообщений об обнаружении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) поблизости. Об этом сообщает норвежская газета VG.

Сообщается о задержках и перенаправлениях рейсов. По словам оперативного руководителя Восточного полицейского округа Гисле Свена, сообщение о БПЛА поступило в 00:16, после того как пилот норвежского самолета сообщил о предполагаемом появлении дронов в районе аэропорта. Полиция подчеркивает, что информация основана на визуальных наблюдениях.

В 01:30 по местному времени аэропорт возобновил работу в обычном режиме. Полиция провела допрос экипажа норвежского самолета и начала расследование инцидента.



Напомним, что ранее в Норвегии, в том числе в аэропорту Осло Гардермуэн, на военно-воздушной базе Орландет и на нефтяной платформе Слейпнер в Северном море, фиксировались случаи обнаружения дронов. Две недели назад, в ночь на 23 сентября, аэропорт Осло был закрыт на несколько часов по той же причине.

2 октября президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» пошутил, что больше не будет запускать дроны — ни в Данию, ни во Францию, ни еще куда-либо, куда они долетают.

Ранее Вооруженные силы Дании объявили о срочной мобилизации резервистов в связи с увеличением случаев пролетов неопознанных БПЛА над территорией страны.

Рената Валеева