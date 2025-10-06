Федерация альпинизма России прокомментировала ситуацию на Эвересте

Ранее китайские СМИ сообщали о примерно тысяче человек, застрявших на горе из-за сильного снегопада

Фото: Реальное время

Туристы, оказавшиеся заблокированными на склоне Эвереста в Тибетском автономном районе КНР из-за непогоды, находятся в безопасности и постепенно спускаются с горы. Об этом РИА «Новости» сообщил вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин.

Ранее китайские СМИ сообщали о примерно тысяче человек, застрявших из-за сильного снегопада на высоте 4900 метров на восточном склоне Эвереста, и об осложнениях в проведении спасательной операции из-за глубокого снега.

— По имеющейся информации, ситуация под контролем: погибших нет, участники постепенно спускаются, — заверил Пятницин.

Реальное время / realnoevremya.ru

Вице-президент ФАР уточнил, что в группе находились туристы, а не спортсмены и они не числятся в реестре федерации.

— По этому маршруту спортсмены обычно не ходят: он сложный и опасный, но профессионалов там нет, — добавил он.

По информации медиацентра уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района КНР, все 350 туристов, застрявших на склоне Эвереста, успешно спустились с горы. Спасатели также смогли установить связь с еще более чем 200 туристами, которые постепенно прибудут к месту сбора под руководством спасателей.

Рената Валеева