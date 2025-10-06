Группа из 350 туристов, застрявших из-за снегопада на Эвересте, спустилась с горы

Спасатели также установили связь с еще более чем 200 туристами

Фото: Реальное время

Группа из 350 туристов, застрявших на восточном склоне Эвереста из-за сильного снегопада, благополучно спустилась с горы. Об этом сообщил медиацентр уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района КНР.

— К настоящему моменту 350 пеших туристов, пострадавших от снегопада, благополучно прибыли в пункт сбора в деревне Цюйдан, они в хорошем физическом состоянии, — говорится в сообщении в официальном аккаунте медиацентра в соцсети WeChat.

Спасатели также установили связь с еще более чем 200 туристами, которые постепенно прибывают к месту сбора под руководством спасателей.

Ранее сообщалось, что около тысячи человек оказались в ловушке на восточном склоне Эвереста в Тибете из-за сильного снегопада, вынудившего их укрываться в палатках на высоте 4 900 метров.

Рената Валеева