Группа из 350 туристов, застрявших из-за снегопада на Эвересте, спустилась с горы
Спасатели также установили связь с еще более чем 200 туристами
Группа из 350 туристов, застрявших на восточном склоне Эвереста из-за сильного снегопада, благополучно спустилась с горы. Об этом сообщил медиацентр уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района КНР.
— К настоящему моменту 350 пеших туристов, пострадавших от снегопада, благополучно прибыли в пункт сбора в деревне Цюйдан, они в хорошем физическом состоянии, — говорится в сообщении в официальном аккаунте медиацентра в соцсети WeChat.
Спасатели также установили связь с еще более чем 200 туристами, которые постепенно прибывают к месту сбора под руководством спасателей.
Ранее сообщалось, что около тысячи человек оказались в ловушке на восточном склоне Эвереста в Тибете из-за сильного снегопада, вынудившего их укрываться в палатках на высоте 4 900 метров.
