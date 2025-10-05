Около тысячи человек заблокированы на Эвересте из-за снегопада

Несколько человек получили переохлаждение и находятся в тяжелом состоянии

Фото: Людмила Губаева

Порядка тысячи человек оказались заблокированы на восточном склоне горы Эверест из-за мощного снегопада, препятствующего их спуску. Как передает Reuters, для вызволения людей из снежной ловушки власти привлекли сотни специалистов и местных жителей.

Спасатели пытаются расчистить занесенные снегом дороги на высоте более 4 900 метров и проложить путь к базовому лагерю. Для этого задействована специальная техника.

Как сообщают китайские СМИ, из-за метели, бушевавшей с пятницы, снег полностью засыпал некоторые палатки в лагере. Ряду туристов удалось спуститься самостоятельно, однако значительная часть остается в лагере. По данным спасателей, с которыми удалось связаться людям из лагеря, несколько человек получили переохлаждение и находятся в тяжелом состоянии.

Реальное время / realnoevremya.ru

Дороги, ведущие к ландшафтному парку, стали непроходимыми. В связи с этим продажа билетов для туристов была в воскресенье приостановлена. Власти призывают всех, кто планировал в ближайшее время побывать на Эвересте, воздержаться от поездок.

Стихия также ударила по Непалу, где обрушились ливни. В результате реки вышли из берегов и многие районы оказались затоплены. По меньшей мере 43 человека погибли.

Рената Валеева