Трамп анонсировал закладку новой атомной подлодки класса «Вирджиния»

Это многоцелевые атомные субмарины четвертого поколения

Фото: Реальное время

Президент США Дональд Трамп заявил о планах по строительству новой атомной подводной лодки класса «Вирджиния». Об этом он сообщил, выступая на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния, передает РИА «Новости».

— В этом декабре мы заложим киль новой подлодки класса «Вирджиния», — заявил Трамп.

Подлодки класса «Вирджиния» представляют собой многоцелевые атомные субмарины четвертого поколения, предназначенные для выполнения широкого спектра задач.

Ранее, выступая перед военными, Трамп подтвердил отправку американских подводных лодок к берегам России в связи с упоминаниями о ядерном оружии, выразив надежду, что его применение не понадобится.



Напомним, в 1985 году поиски затонувшего «Титаника» были использованы Военно-морскими силами (ВМС) США в качестве прикрытия для секретной миссии по обследованию двух затонувших атомных подводных лодок — Thresher и Scorpion. ВМС США поддержали разработку системы «Арго» — дистанционно управляемых подводных аппаратов, способных передавать видео на исследовательское судно. Целью Военно-морских сил было использовать «Арго» для выяснения причин гибели подлодок Thresher и Scorpion и сбора разведывательной информации.

Рената Валеева