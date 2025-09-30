Трамп подтвердил отправку подводных лодок к берегам России

Решение было принято в связи с упоминаниями о ядерном оружии, сказал президент

Фото: Реальное время

Президент США Дональд Трамп, выступая перед генералами и адмиралами на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, подтвердил, что отправлял подводные лодки к берегам России.

— Я перебросил одну или две — не буду говорить о двух — подводные лодки, просто из предосторожности, — заявил Трамп.

По его словам, решение было принято в связи с упоминаниями о ядерном оружии. Он также выразил надежду, что применение этого оружия не понадобится.

Ранее, в августе, Трамп уже заявлял, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в «соответствующие регионы» после «крайне провокационных» высказываний заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Тогда Трамп и Медведев вступили в публичную перепалку в соцсетях, после того как Трамп объявил о сокращении 50-дневного срока, который он отвел для достижения перемирия между Россией и Украиной. Медведев, комментируя заявление, предостерег Трампа от угроз России.

В ответ Трамп оставил пост в Truth Social, а Медведев, в свою очередь, напомнил Трампу о наличии у Москвы системы «Периметр».



Рената Валеева