В Госдуме предложили новые меры борьбы с суррогатным алкоголем

Инициатива предложена на фоне трагических событий в Ленинградской области

Фото: Михаил Захаров

Член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев выступил с инициативой по усилению контроля над рынком алкогольной продукции. Предложение прозвучало в разговоре с ТАСС на фоне очередного массового отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области.

По мнению депутата, необходимо ввести обязательную маркировку метанола специальными цветовыми и ароматическими индикаторами. Это позволит гражданам визуально отличать опасный метиловый спирт от других жидкостей.

Хамзаев также предложил ужесточить контроль над производством алкоголя путём лицензирования всех устройств для его изготовления.

На данный момент число жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти выросло до 19 человек. Причиной смерти в восьми случаях стало отравление метанолом.



Наталья Жирнова