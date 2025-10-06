В России за сутки потушили 12 лесных пожаров
В настоящее время продолжаются работы по тушению шести лесных пожаров в четырех регионах
За прошедшие сутки в России было ликвидировано 12 лесных пожаров в девяти регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению шести лесных пожаров в четырех регионах.
В тушении задействованы 251 человек и 93 единицы техники. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки работают восемь воздушных судов.
На сегодняшний день режим чрезвычайной ситуации введен в одном регионе. Особый противопожарный режим действует в 27 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 72 регионах страны.
С начала года 72% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.
За 4 октября в России ликвидировано 15 лесных пожаров в девяти регионах страны.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».