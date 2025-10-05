В России за сутки потушено 15 лесных пожаров

В настоящее время продолжаются работы по тушению восьми возгораний

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

За прошедшие сутки в России ликвидировано 15 лесных пожаров в девяти регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению восьми лесных пожаров, охвативших территории пяти регионов.

В ликвидации возгораний задействовано 384 человека и 128 единиц техники.

Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки привлечено семь воздушных судов.

В одном регионе действует режим чрезвычайной ситуации в связи с лесопожарной обстановкой. Особый противопожарный режим введен в 28 регионах России. В 74 регионах страны объявлен пожароопасный сезон.

С начала года оперативность тушения лесных пожаров составляет 71,8%.

Рената Валеева