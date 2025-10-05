В России за сутки потушено 15 лесных пожаров
В настоящее время продолжаются работы по тушению восьми возгораний
За прошедшие сутки в России ликвидировано 15 лесных пожаров в девяти регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению восьми лесных пожаров, охвативших территории пяти регионов.
В ликвидации возгораний задействовано 384 человека и 128 единиц техники.
Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки привлечено семь воздушных судов.
В одном регионе действует режим чрезвычайной ситуации в связи с лесопожарной обстановкой. Особый противопожарный режим введен в 28 регионах России. В 74 регионах страны объявлен пожароопасный сезон.
С начала года оперативность тушения лесных пожаров составляет 71,8%.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».