Депутат Нилов объяснил, почему нельзя сделать обязательной 13-ю зарплату

Фото: Динар Фатыхов

Введение в России обязательной 13-й зарплаты может привести к обратному эффекту — работодатели будут вынуждены сокращать ежемесячные оклады, чтобы выполнить это требование. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС, комментируя предложения о закреплении в Трудовом кодексе РФ обязательной 13-й зарплаты или предновогодней премии.

Нилов подчеркнул, что обязательная норма коснется всех работодателей, в том числе некоммерческие и муниципальные организации, что создаст значительную финансовую нагрузку.

— Эта нагрузка с учетом ограниченности средств у работодателя «может привести к обратному». Придется сократить месячную зарплату, чтобы выполнить требование выплатить 13-ю. Получим мы плюс от этого? Нет, не получим, — пояснил депутат.

По его мнению, необходимо добиваться постоянного повышения зарплат, а не вводить обязательную 13-ю зарплату.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом Нилов отметил, что инициативы работодателей, выплачивающих 13-ю зарплату или предновогоднюю премию, заслуживают поддержки.

В июле 2025 года средняя зарплата в Татарстане достигла 86,7 тыс. рублей, увеличившись на 16,3% по сравнению с прошлым годом. За семь месяцев она составила 84 701 рубль (+20,6%), следует из данных Росстата.

Рената Валеева