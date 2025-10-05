В Чехии объявили итоги парламентских выборов: победу одержала оппозиция
Движение ANO победило на выборах в парламент Чехии и набрало 34,51% голосов
Движение ANO («Акция недовольных граждан»), возглавляемое бывшим премьер-министром Андреем Бабишем, одержало победу на выборах в нижнюю палату парламента Чехии, проходивших в пятницу и субботу. Об этом сообщило Чешское статистическое управление (ЧСУ), опубликовав итоговые результаты голосования в воскресенье.
Согласно данным ЧСУ, ANO получило 34,51% голосов избирателей, за него проголосовали 1,9 млн человек, передает РИА «Новости».
Основные результаты выборов:
- ANO (Андрей Бабиш) — 34,51%;
- Коалиция SPOLU («Вместе») (Петр Фиала) — 23,36%;
- Движение STAN («Старосты и независимые») (Вит Ракушан) — 11,23%;
- «Чешская пиратская партия» (Зденек Гржиб) — 8,97%;
- Движение SPD («Свобода и прямая демократия») (Томио Окамура) — 7,78%;
- Движение «Автомобилисты» (Петр Мацинка) — 6,77%.
Остальные 20 политических сил, участвовавших в выборах, не смогли преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в парламент.
Явка на выборах составила 68,95%, сообщили в ЧСУ.
Напомним, визовые центры Чехии в России прекратили свою работу с 30 сентября 2025 года.
