Чехия закрыла визовые центры в России с 30 сентября

Для подачи заявлений о выдаче чешских шенгенских виз следует обращаться напрямую в консульский отдел посольства Чешской Республики в Москве

Визовые центры Чехии в России прекращают свою работу с 30 сентября 2025 года. Об этом сообщается на сайте компании VFS Global, являющейся оператором визовых центров.

— Уважаемые заявители, информируем вас об окончании работы визовых центров Чехии в России. Двадцать шестого сентября 2025 года — последний день приема заявлений в региональных центрах, 29 сентября 2025 года — в Москве. После этой даты для подачи заявлений о выдаче чешских шенгенских виз следует обращаться напрямую в консульский отдел посольства Чешской Республики в Москве, — говорится в сообщении.

В VFS Global отметили, что заявления, поданные через визовые центры, после рассмотрения консульским отделом будут направлены заявителям выбранным ими способом в обычном порядке.

Ранее ряд стран ЕС, включая Польшу, страны Балтии, Чехию и Финляндию, ввели ограничения на выдачу виз гражданам России.

Рената Валеева