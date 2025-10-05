В Казани продлили ограничение движения по улице Аделя Кутуя до 20 октября

Будет перекрыт участок улицы Аделя Кутуя в районе домов №106а и 86/5

Фото: Реальное время

В Казани продлено частичное ограничение движения по улице Аделя Кутуя. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

Ограничение связано с проведением работ по перекладке водопровода. До 20 октября будет перекрыт участок улицы Аделя Кутуя в районе домов №106а и 86/5.

В Казани временно ограничат движение на улице Хайдара Бигичева с 7 по 14 октября.

Рената Валеева