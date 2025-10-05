Азмун получил травму и пропустит матч сборной Ирана с Россией

Экс-форвард «Рубина» выбыл на долгий срок

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун пропустит товарищеский матч со сборной России в октябре из-за травмы. По сообщению иранского издания Varzesh3, футболист получил повреждение во время тренировки своего клуба «Аль-Шабаб».

Азмуну диагностировали перелом малоберцовой кости и разрыв сухожилия. По предварительным данным, нападающий рискует пропустить из-за травмы ближайшие четыре месяца.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Сборные России и Ирана сыграют 10 октября в Москве в рамках товарищеского матча.

Азмун — четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка страны. В Российской премьер-лиге (РПЛ) иранский нападающий выступал за казанский «Рубин», «Ростов» и петербургский «Зенит».

Зульфат Шафигуллин