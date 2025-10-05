«Ак Барс» сыграет с «Амуром» в Казани в матче КХЛ

Встреча начнется в 17:00 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня «Ак Барс» встретится в Казани с «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча начнется в 17:00 по московскому времени, в прямом эфире игру покажет телеканал ТНВ.

Днем ранее команды уже встречались в Казани, где «Ак Барс» победил «Амур» со счетом 5:1. В составе казанцев дублем отличился Дмитрий Яшкин, еще по разу забили Илья Сафонов, Брэндон Байро и Григорий Денисенко. В той игре не смогли принять участие вратарь «барсов» Тимур Билялов, защитник Альберт Яруллин и нападающий Александр Барабанов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После 11 матчей «Ак Барс» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции с 11 очками. «Амур» набрал восемь баллов в десяти играх сезона и идет на Востоке девятым. Хабаровчане выиграли лишь один из последних шести матчей чемпионата.

Всего в КХЛ команды провели 46 очных поединков, в которых «Ак Барс» одержал 36 побед. В прошлом сезоне «Амур» в сдвоенных матчах в Казани вначале проиграл — 2:3 (по буллитам), а затем победил — 2:1.

Зульфат Шафигуллин