Сумма пособия по беременности и родам в России в 2027 году превысит 1 млн рублей

Предельная месячная выплата составит 238,9 тыс. рублей

Фото: Мария Зверева

Максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1 млн рублей, а размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет вырастет до 95 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект бюджета Соцфонда России.



— Максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составит в 2026 году 955 836,00 рубля, в 2027 году — 1 100 437,80 рубля и в 2028 году — 1 188 465,60 рубля, — указано в документе.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также предельная сумма пособия по беременности и родам (100% среднего заработка) в месяц в 2026 году составит 207,5 тыс. рублей, в 2027 году — 238,9 тыс. рублей, а в 2028 году — 258 тыс. рублей.

Напомним, в 2026 году в России будет проведена индексация практически всех видов пособий.

Елизавета Пуншева