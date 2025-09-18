В 2026 году в России будут проиндексированы практически все виды пособий

С 1 января будут проиндексированы пособия, размер которых зависит от заработной платы россиян

Фото: Артем Дергунов

В 2026 году в России будет проведена индексация практически всех видов пособий, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT.

По словам парламентария, с 1 января будут проиндексированы пособия, размер которых зависит от заработной платы россиян. К ним относятся, в частности, пособие по безработице, пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также пособие по уходу за ребенком.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

С 1 февраля 2026 года будет проведена индексация пособий, размер которых зависит от годовой инфляции.

— Например, материнский семейный капитал будет увеличиваться именно с 1 февраля, потому что он должен расти на реальное значение инфляции. А реальное значение годовой инфляции мы узнаем только где-то к середине сентября, по данным Росстата, поэтому корректировки будут вноситься в бюджет. Пока все это имеет параметры 4,5%, но уже сегодня понятно, что инфляция превысила это значение. Значит, мы будем увеличивать на соответствующий уровень, — пояснила Светлана Бессараб.

Минтруд совместно с Соцфондом рассматривает возможность изменения правил расчета пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам для ряда россиян.

Рената Валеева