США нанесли удар по судну с наркотиками у берегов Венесуэлы — это уже третий случай

В результате атаки погибли четыре наркоторговца

Фото: Рената Валеева

США нанесли очередной удар по судну, перевозившему наркотики в международных водах недалеко от берегов Венесуэлы. Об этом сообщил министр обороны США Пит Хегсет в соцсети X.

Удар нанесли по распоряжению президента Дональда Трампа. Это уже третий подобный инцидент за последнее время — ранее американские военные наносили удары по судам, предположительно занимавшимся наркоторговлей, 2 и 15 сентября.

— По приказу президента Трампа я отдал приказ нанести смертоносный кинетический удар по судну, занимавшемуся наркоторговлей и связанному с организациями, признанными террористическими. Удар был нанесен в международных водах недалеко от побережья Венесуэлы, — написал глава Пентагона.

В результате атаки погибли четыре наркоторговца, находившиеся на борту судна. Американские военные не пострадали.

22 августа президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о проведении общенациональной переписи и зачислении в ряды боливарианской милиции. Этот шаг предпринят на фоне нарастающей напряженности в отношениях с США и заявлений о возможном военном вмешательстве.

Напомним, ранее генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в размере $50 млн за информацию, которая поможет Вашингтону арестовать Николаса Мадуро.



