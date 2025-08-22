Мадуро объявил общенациональную перепись и набор в боливарианскую милицию в ответ на угрозы США

Этот шаг предпринят на фоне нарастающей напряженности в отношениях с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о проведении в предстоящие субботу и воскресенье общенациональной переписи и зачислении в ряды боливарианской милиции, призвав всех желающих присоединиться к Национальному плану защиты суверенитета. Этот шаг предпринят на фоне нарастающей напряженности в отношениях с США и заявлений о возможном военном вмешательстве, передает РИА «Новости».

— Как главнокомандующий, я счел необходимым и своевременным, чтобы в субботу и воскресенье у нас состоялась большая кампания переписи и призыва всех ополченцев страны, всех резервистов страны и всех граждан, мужчин и женщин, которые хотят сделать шаг вперед, чтобы сказать империализму: довольно этих угроз, — заявил Мадуро на церемонии присоединения боливарианской милиции к программе местной безопасности «Квадранты мира».

Для проведения переписи и набора будут задействованы штабы воинских частей, военные подразделения, центральные площади городов и около 16 тысяч баз народной обороны по всей Венесуэле.

Этот шаг последовал за заявлением пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт о том, что президент США Дональд Трамп готов задействовать «все элементы американской силы» для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Сообщалось также об отправке к берегам Венесуэлы трех американских военных кораблей с 4 тысячами морпехов на борту.

Напомним, ранее генпрокурор США Пэм Бонди объявила о награде в размере $50 млн за информацию, которая поможет Вашингтону арестовать Николаса Мадуро, обвинив его в использовании «зарубежных террористических организаций» и наркокартелей для доставки наркотиков в США. МИД Венесуэлы назвал эти действия «цирком» и попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем США.

В ответ на действия США президент Мадуро объявил о намерении задействовать силы боливарианской милиции, насчитывающей около 4,5 млн ополченцев по всей стране, чтобы не допустить вмешательства «империи» в дела Венесуэлы.

Рената Валеева