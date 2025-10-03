Миллиардера Сулейманова арестовали по делу об убийстве экс-главы ФСФО Таля

Покушение было совершено в 2004 году возле его дома

Фото: Динар Фатыхов

Басманный районный суд Москвы арестовал миллиардера Ибрагима Сулейманова до 2 декабря по делу об убийстве бывшего главы Федеральной службы финансового оздоровления (ФСФО) Георгия Таля, которое произошло в 2004 году.



Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству следователя, который сослался на наличие в материалах дела охраняемых законом сведений и данных о здоровье.

В открытой части заседания Сулейманов заявил, что в середине нулевых был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств, получив наказание в виде более десяти лет лишения свободы. Он также назвал себя «акционером».

О задержании Сулейманова стало известно в пятницу. Его проверяют на причастность к убийству Георгия Таля, возглавлявшего ФСФО в 1998—2001 годах. Покушение на Таля было совершено в 2004 году возле его дома на Старой Басманной улице. Неизвестный несколько раз выстрелил в него и скрылся.

Сулейманов родился 29 мая 1967 года в селе Рутул в Дагестане. Он занимался бизнесом в транспортной и авиационной сферах. Женат на Людмиле Лебедевой, дочери Платона Лебедева — акционера ЮКОСа.



Рената Валеева