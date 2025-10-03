Таможенники Татарстана пресекли контрабанду ювелирных изделий на 4,5 млн рублей из ОАЭ

Нарушительницами оказались мать и дочь, проживающие в Казани

Фото: Реальное время

Сотрудники таможни в Татарстане пресекли попытку ввоза незадекларированных ювелирных изделий известных брендов на сумму более 4,5 млн рублей. Две пассажирки, прибывшие из ОАЭ, были задержаны в «зеленом» коридоре.

Нарушительницами оказались мать и дочь, проживающие в Казани. В ходе личного досмотра у них были обнаружены кольцо, серьги, браслет и подвеска Chanel, Cartier, Dior, Tiffany&Co. Часть украшений женщины перевозили в багаже, а часть пытались пронести на себе, спрятав под одеждой. Задержанные признались, что товары были ввезены с целью последующей продажи.

предоставлено Татарстанской таможней

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Драгоценности изъяты.

В конце сентября в казанском аэропорту задержали женщину с украшениями на 2 млн рублей также из ОАЭ.

Рената Валеева