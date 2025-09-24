В казанском аэропорту задержали женщину с украшениями на 2 млн рублей

Она пыталась провезти контрабанду из ОАЭ

Татарстанские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза ювелирных изделий в аэропорту Казани. Женщина пыталась их ввезти в Казань из ОАЭ. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.



52-летняя пассажирка рейса, прибывшего из ОАЭ, попыталась провезти незадекларированные украшения через «зеленый коридор», скрыв от таможенного контроля кольца, браслеты, подвески и серьги из драгметаллов. Ее задержали.

Общая стоимость драгоценностей составила более 2 млн рублей. Они были обнаружены в багаже.

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые изделия изготовлены из золота 585 и 750 пробы, а также серебра 925 пробы. По факту нарушения законодательства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров». Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет или штраф в размере до 1 млн рублей.

Наталья Жирнова