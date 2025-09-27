Казань вошла в топ направлений для отдыха с детьми этой осенью

Речь идет о периоде осенних каникул в школах

Фото: Артем Дергунов

По данным исследования сервиса OneTwoTrip, которые имеются в распоряжении ТАСС, Казань оказалась в числе наиболее востребованных городов для семейного отдыха во время осенних каникул. Столица Татарстана привлекла 3,4% российских семей с детьми, планирующих путешествия.

Лидером внутреннего туризма стал Санкт-Петербург, на который приходится 27,8% заказов. Также в числе популярных направлений оказались Москва (12,1%) и Эсто-Садок (11%). Среди других востребованных городов отмечены Адлер, Калининград, Нижний Новгород и Псков.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Отмечается, что в текущем году наблюдается изменение предпочтений туристов: если в прошлом году лидировали морские направления, то теперь семьи выбирают более разнообразные маршруты для путешествий.

На международном направлении лидируют ОАЭ, куда отправятся 13,3% семей. Следом идут Таиланд (11,9%) и Турция (10,6%). Заметный рост интереса продемонстрировал Китай, после отмены визового режима количество бронирований отелей увеличилось втрое.

Ранее Казань вошла в топ самых посещаемых городов России среди иностранных туристов.

Наталья Жирнова