Банк России выпустит памятную монету, посвященную работникам сельского хозяйства

Номинал составляет 10 рублей

Центробанк выпустит памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей «Работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» серии «Человек труда». Она выйдет в оборот 6 октября, сообщает пресс-служба регулятора.

На лицевой стороне монеты располагаются надписи «Банк России» и «2025». Слева и справа изображены ветви лавра и дуба соответственно. В центре расположены число «10» и надпись «рублей». Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «руб», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора.

На оборотной стороне расположено рельефное изображение работницы сельского хозяйства среди колосьев на фоне механизатора, стоящего на подножке комбайна. Сверху значится надпись: «Человек труда».

Тираж монеты составляет один миллион.

В августе немецкий политический журнал Compact анонсировал выпуск монеты, посвященной президенту России Владимиру Путину.

Елизавета Пуншева