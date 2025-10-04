Новости экономики

Экономика

Банк России выпустит памятную монету, посвященную работникам сельского хозяйства

19:22, 04.10.2025

Номинал составляет 10 рублей

Фото: скриншот сайта Центробанка
Фото: скриншот сайта Центробанка

Центробанк выпустит памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей «Работник сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» серии «Человек труда». Она выйдет в оборот 6 октября, сообщает пресс-служба регулятора.

На лицевой стороне монеты располагаются надписи «Банк России» и «2025». Слева и справа изображены ветви лавра и дуба соответственно. В центре расположены число «10» и надпись «рублей». Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «руб», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора.

скриншот сайта Центробанка

На оборотной стороне расположено рельефное изображение работницы сельского хозяйства среди колосьев на фоне механизатора, стоящего на подножке комбайна. Сверху значится надпись: «Человек труда».

Тираж монеты составляет один миллион.

В августе немецкий политический журнал Compact анонсировал выпуск монеты, посвященной президенту России Владимиру Путину.

Елизавета Пуншева

ЭкономикаОбщество

