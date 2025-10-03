Минкульт Татарстана изменит статус «Дома И.И. Апакова» как объекта культурного наследия

Ранее здание было внесено в реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения

Фото: Эльвира Шарафиева

Министерство культуры Татарстана инициировало пересмотр решения о включении «Дома И.И. Апакова с интерьерами, нач. XX в.» в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

В настоящее время проект соответствующего приказа проходит антикоррупционную экспертизу.

Ранее здание, расположенное на ул. Горького, было внесено в реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения под названием «Комплекс доходного дома И.А. Сурина», датированного 1912 годом и построенного по проекту архитектора В.А. Трифонова.

В историческом центре Казани готовится к включению в реестр объектов культурного наследия культурный комплекс — торговые лавки купцов Юнусовых и Утямышевых.

Рената Валеева