Торговые лавки купцов Юнусовых и Утямышевых получат статус ОКН

Здание расположено на улице Московской, 57/13

В историческом центре Казани готовится к включению в реестр объектов культурного наследия культурный комплекс — торговые лавки купцов Юнусовых и Утямышевых, сообщает комитет РТ по охране ОКН. Здание, расположенное на улице Московской, 57/13, было построено во второй половине XIX века.

Исторический облик здания сохранился в первозданном виде: здесь можно увидеть подлинные каменные стены, оригинальную конфигурацию кровли и богатый декор. Особую ценность представляют лепные барельефы, карнизы, наличники и декоративная рустовка фасадов.

В настоящее время проект постановления проходит обязательную антикоррупционную экспертизу. Планируется присвоить объекту статус памятника регионального значения, установить его охранные границы и определить предмет охраны. На данный момент исторический дом на Карла Маркса также проходит процесс получения статуса ОКН.

Наталья Жирнова