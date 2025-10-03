Против «Рубина» в Казани сразится 75-летний ветеран «Крыльев Советов»

Клуб заключил с Валерьяном Панфиловым пожизненный контракт

Фото: Динар Фатыхов

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» включил 75-летнего Валерьяна Панфилова в заявку на матч 11-го тура Российской премьер-лиги против казанского «Рубина». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Панфилов, легенда и рекордсмен «Крыльев Советов» по количеству сыгранных матчей (413), заключил с клубом пожизненный контракт и уже провел первую тренировку после возвращения в команду.

Он является членом совета директоров «Крыльев Советов» и руководителем отдела по работе с ветеранами клуба. Вместе с командой Панфилов отправится в Казань, где 4 октября «Крылья Советов» встретятся с «Рубином».

Рената Валеева