Почти во все дома Казани поступает тепло

В работе остаются 59 домов

Фото: Динар Фатыхов

Отопительный сезон в Казани стартовал уже 29 сентября. На текущий момент тепло подано в 5503 многоквартирных дома с центральным отоплением, что составляет 98% от запланированного объема, сообщает мэрия города.

В работе остаются 59 домов, распределенных по различным формам управления: два ведомственных объекта, 12 домов под управлением управляющих компаний, а также 45 зданий, находящихся в ведении ТСЖ и ЖСК.

Сообщается, что 6 октября планируется подключение к теплоснабжению ряда важных социальных объектов. В частности, тепло получат Центр занятости населения на улице Декабристов, 81а и Республиканский центр социальной реабилитации на улице Блюхера, 81а. Параллельно ведутся работы по устранению аварии на сетях в Центре дополнительного образования детей «Заречье» на улице 25-го Октября, 11.

Ранее стало известно, что правление ТСЖ «Западные ворота» в Альметьевске обратилось к жителям с необычной просьбой — не звонить по поводу холодных батарей до 6 октября.

Наталья Жирнова