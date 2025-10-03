«Что делать — слесарь сам знает»: ТСЖ Альметьевска ответили на жалобы из-за холодных батарей

Правление ТСЖ «Западные ворота» напомнило, что запуск отопления — это поэтапный процесс, требующий времени и профессионального подхода

Фото: Реальное время

Начало отопительного сезона в многоквартирных домах Альметьевска официально стартовало 30 сентября. Однако правление ТСЖ «Западные ворота» обратилось к жителям с необычной просьбой — не звонить по поводу холодных батарей до 6 октября, сообщает Жилинспекция Татарстана.

В официальном обращении управляющая компания объяснила, что запуск отопления — это поэтапный процесс, требующий времени и профессионального подхода. Сначала в работу вводятся котельные, затем теплоноситель распределяется по магистральным трассам и внутридомовым сетям.

— Все как всегда — сначала побулькает там, потом побулькает здесь, остынет одно, нагреется другое. Законы физики за лето не изменились, — говорится в сообщении ТСЖ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Управляющая компания заверила жителей, что без отопления никто не останется, и попросила дать специалистам время на наладку системы. Жителям рекомендовано проверить самостоятельно байпасы и воздушники, а по всем остальным вопросам дождаться окончания пусконаладочных работ.

— Что делать — слесарь сам знает, чем чаще вы звоните — тем больше все отвлекаются. Всем красивой осени, не болейте. С уважением — Правление ТСЖ.

Наталья Жирнова