Оборот общепита в Татарстане увеличился на 8,3%, до 61,6 млрд рублей

18:52, 05.10.2025

Республика стала восьмой в России по этому показателю

Фото: Динар Фатыхов

В январе — августе 2025 года оборот заведений общепита в Татарстане увеличился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 61,6 млрд рублей. Об этом говорится в докладе Росстата.

В целом по Приволжскому федеральному округу он составил 338,3 млрд рублей. Татарстан среди регионов занял первое место.

В России лидером по обороту общепита стала Москва — 611,5 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем по всему ПФО. Далее идут Санкт-Петербург (220,6 млрд рублей), Подмосковье (160,6 млрд рублей), Краснодарский край (113,9 млрд рублей), Свердловская область (96 млрд рублей) Тюменская область (90,5 млрд рублей), Дагестан (84,4 млрд рублей). Татарстан стал восьмым.

Напомним, недавнее исследование показало, что жители Татарстана стали больше тратить в заведениях общепита.

Дарья Пинегина

БизнесУслуги Татарстан

