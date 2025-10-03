Глава комитета Госдумы раскритиковал проект адвокатской монополии

Минюст России в июле этого года опубликовал для обсуждения проект, по которому хотят сделать обязательным наличие статуса адвоката для судебных представителей

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании IV Казанского международного юридического форума озвучил свою позицию относительно введения адвокатской монополии.

По мнению Крашенинникова, существующая концепция адвокатской монополии требует серьезной доработки. Он подчеркнул, что предлагаемые изменения могут нанести существенный ущерб как государству, так и бизнесу и рядовым гражданам.

— Подчеркну, что поправки еще не предложены и пока все это только на бумаге. Но на бумаге в таком виде и государству, и бизнесу, и всем гражданам будет нанесен ущерб. У нас, коллеги, еще много различных проблем, нужно заниматься ими, — отметил глава комитета.

Напомним, что 11 июля Минюст России опубликовал законопроект, по которому хотят сделать обязательным наличие статуса адвоката для судебных представителей. Пока что документ на стадии общественного обсуждения. О причинах и потенциальных последствиях предлагаемых законодательных изменений, а также рисках ограничения граждан в праве на доступ к правосудию «Реальное время» рассказало в своем материале.

