В Казани стартовал IV Международный юридический форум

Количество стран-участниц за годы проведения выросло почти в пять раз

Фото: Артем Дергунов

Сегодня, 3 октября, в Казани стартовал IV Международный юридический форум. В качестве одной из площадок проведения выбран новый театр им. Камала.

В этом году его участниками стали почти полторы тысячи человек. По словам мэра Казани, председателя попечительского совета юрфака КФУ Ильсура Метшина за время проведения количество стран-участниц кратно выросло.

— Если в 2022 году [принимали участие] шесть стран, то в 2025 году — уже 28, — отметил Метшин.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Как подчеркнул мэр, за четыре года проведения форума он стал площадкой, которая дает импульс для развития юридического блока.

Вместе с ним важность форума отметил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Спикер отметил высокую юридическую активность казанской юридической школы и акторов из Татарстана, заметных на федеральном уровне.

— Важно, что мы здесь не просто общаемся. Здесь обсуждения дают результат. Достаточно любопытный. Ведь принимаем или не принимаем те или иные акты. Мы будем обсуждать разные проблемы, но хотел бы сказать, что за полдня уже обсудили достаточно подробно [вопросы], — отметил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Говоря о значимости Татарстана в юридической плоскости, спикер напомнил о большой проделанной работе региона, Госсовета Татарстана и Минюста республики при актуализации закона о местном самоуправлении.

Дмитрий Зайцев