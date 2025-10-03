Управляющей загородного клуба грозит суд за травмы ребенка в бассейне

Несчастный случай произошел в Татарстане с четырехлетним ребенком в июле текущего года

Фото: Динар Фатыхов

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей управляющей загородного клуба в Тукаевском районе Татарстана, где в бассейне четырехлетний мальчик получил серьезные травмы. Об этом сообщили в СУ СК по Татарстану.



Несчастный случай произошел 12 июля 2025 года. Во время купания в бассейне четырехлетний мальчик, не умевший плавать, ушел под воду. Ребенок находился в воде несколько минут, пока его не вытащили очевидцы происшествия. В результате несчастного случая мальчик получил травмы.

По данным следствия, обвиняемая, будучи ответственным лицом за работу клуба, не обеспечила бассейн заведения необходимым количеством инструкторов-спасателей.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Наталья Жирнова