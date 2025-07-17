В Татарстане расследуют ЧП с ребенком на базе отдыха

СУ СКР по Татарстану возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе.

12 июля на территории базы отдыха в Тукаевском районе Татарстана произошел инцидент, едва не закончившийся трагедией. Во время купания в открытом бассейне под воду ушел 4-летний мальчик. Ребенок пробыл под водой несколько минут, пока его не достал очевидец. Отец ребенка оказал ему первую помощь, после чего мальчик был госпитализирован и в настоящее время находится на лечении в больнице.

По предварительным данным следствия, функционирование открытого бассейна осуществлялось при отсутствии инструктора-спасателя, ответственного за обеспечение безопасности посетителей.



Рената Валеева