«Аэрофлот» заменит самолет на рейсе Иркутск — Москва, который вернулся по техническим причинам
Авиакомпания прокомментировала ситуацию с возвратом самолета на парковочное место, уточнив, что вылета не было
Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о задержке вылета рейса SU1441 по маршруту Иркутск — Москва, запланированного на 3 октября. Причиной переноса времени вылета стали технические неполадки. Об этом компания написала в своем телеграм-канале.
Сообщается, что рейс будет выполнен на резервном воздушном судне, которое направляется из Москвы в Иркутск. Пассажиры, ожидающие вылета, получают необходимое обслуживание, всем желающим предложено размещение в гостинице, а также обеспечены напитки и питание.
— Отдельно обращаем внимание представителей СМИ, что вылета самолета из Иркутска не было. Воздушное судно вернулось на стоянку еще до взлета, уточнили представители авиакомпании.
Ранее в 6 утра по мск Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о возврате SU1441 на стоянку. Там сообщили, что вылет перенесен на 19:20 по местному времени.
