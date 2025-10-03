На Филиппинах зафиксировано 4 тыс. афтершоков после сильного землетрясения

Оно произошло 1 октября

По данным Института вулканологии и сейсмологии Филиппин, после крупного землетрясения 1 октября на островах зафиксировано 4 тыс. афтершоков. Об этом сообщает ТАСС.

Очаг землетрясения располагался на глубине 5 км примерно в 20 км к северо-востоку от города Бого. После основного толчка было зарегистрировано более 4 тыс. афтершоков различной силы — их магнитуда варьировалась от 1 до 5.

Также сообщается о жертвах землетрясения. По уточненным данным нацсовета по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий, в результате землетрясения погибли 68 человек (ранее сообщалось о 72 жертвах). Около 600 человек получили ранения. Поисково-спасательные операции были прекращены, так как под обломками разрушенных зданий больше не осталось пропавших без вести.



Российские дипломаты сообщили, что у посольства РФ на Филиппинах нет информации о россиянах, пострадавших в результате землетрясения.



Наталья Жирнова