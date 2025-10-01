Новости происшествий

Во время землетрясения на Филиппинах погибло 60 человек

08:37, 01.10.2025

Там произошли подземные толчки магнитудой 6,9 балла

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

На Филиппинах продолжает расти число жертв мощного землетрясения. По последним данным телеканала GMA News, полученным от управления гражданской обороны республики, погибло уже 60 человек. Сообщается о толчках магнитудой 6,9 балла.

В пострадавшей от подземных толчков провинции Себу введено ЧС. Президент страны Фердинанд Маркос-младший сообщил, что все государственные ведомства мобилизованы для ликвидации последствий катастрофы. Ведется восстановление инфраструктуры, оказывается гуманитарная помощь населению, проводятся поисково-спасательные работы силами Бюро противопожарной защиты.

По информации властей, серьезный ущерб нанесен муниципалитету Сан-Ремихио, где обрушилось здание спортивно-оздоровительного комплекса. Под завалами оказались люди.

Ранее тайфун «Рагаса» обрушился на Китай — на Тайвань, сообщалось не менее чем о 15 жертвах.

Наталья Жирнова

