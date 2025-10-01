Во время землетрясения на Филиппинах погибло 60 человек

Там произошли подземные толчки магнитудой 6,9 балла

На Филиппинах продолжает расти число жертв мощного землетрясения. По последним данным телеканала GMA News, полученным от управления гражданской обороны республики, погибло уже 60 человек. Сообщается о толчках магнитудой 6,9 балла.



В пострадавшей от подземных толчков провинции Себу введено ЧС. Президент страны Фердинанд Маркос-младший сообщил, что все государственные ведомства мобилизованы для ликвидации последствий катастрофы. Ведется восстановление инфраструктуры, оказывается гуманитарная помощь населению, проводятся поисково-спасательные работы силами Бюро противопожарной защиты.

По информации властей, серьезный ущерб нанесен муниципалитету Сан-Ремихио, где обрушилось здание спортивно-оздоровительного комплекса. Под завалами оказались люди.

Ранее тайфун «Рагаса» обрушился на Китай — на Тайвань, сообщалось не менее чем о 15 жертвах.

Наталья Жирнова