Татарстан выделит более 382 млн рублей на жилье для детей-сирот

Фото: Динар Фатыхов

Правительство Татарстана направит свыше 382 млн рублей на приобретение 97 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Информацию об этом разместили на портале Минобрнауки РТ.

Жилье будет закуплено в семи муниципальных образованиях республики. Наибольшее количество квартир планируется приобрести в Зеленодольском районе — 84. В других районах распределение следующее: Балтасинский район — 4 квартиры, Мамадышский район — 3 квартиры, Казань — 2 квартиры, а также по одной квартире в Новошешминском, Актанышском и Чистопольском районах.

Площадь жилья должна варьироваться от 24 до 36 кв. метров.

Важным условием является запрет на покупку квартир в ветхих или аварийных домах, на цокольных этажах или в самовольных постройках. Дома должны быть построены после 2002 года и соответствовать экологическим требованиям. Ранее сообщалось, что в России расширят права детей-сирот на получение жилья.

Наталья Жирнова