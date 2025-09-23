В России расширят права детей-сирот на получение жилья

Законопроект предлагает учитывать доход обоих супругов при расчете среднего дохода семьи, даже если один из них является сиротой

Фото: Динар Фатыхов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на расширение прав детей-сирот на получение жилья.

Документ, внесенный членами рабочей группы во главе с вице-спикером Анной Кузнецовой, вносит уточнения в порядок расчета дохода семьи при подаче заявления на получение соцвыплат для приобретения жилья.

В частности, законопроект предлагает учитывать доход обоих супругов при расчете среднего дохода семьи, даже если один из них является сиротой. Авторы инициативы считают, что это расширит круг лиц, которые смогут воспользоваться государственной поддержкой, и поможет улучшить их жилищные условия.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

По мнению депутатов, принятие законопроекта упростит и улучшит систему социальной поддержки детей-сирот и других нуждающихся в жилье граждан, включая матерей в декрете, чьи доходы ранее не учитывались при выдаче жилищных сертификатов.

Также Госдума одобрила ипотечные каникулы для семей с детьми до 1,5 лет.



Анастасия Фартыгина