В Госдуме предложили ввести курьерскую доставку документов из МФЦ

Пилотный проект такой услуги уже действует в ряде регионов

Фракция «Новые люди» в Госдуме выступила с инициативой о расширении услуги платной курьерской доставки документов из МФЦ на всю Россию. Соответствующее обращение направлено вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, сообщает ТАСС.

Авторы инициативы — депутаты Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин — отмечают успешность пилотных проектов в ряде регионов. С 2020 года услуга действует в Московской области, Москве, Рязанской и Кировской областях.



Депутаты отмечают, что существующая система доставки пока не получила повсеместного распространения. При этом опыт регионов демонстрирует высокую востребованность услуги, особенно среди граждан с ограниченной мобильностью, пожилых людей, родителей с маленькими детьми и жителей отдаленных территорий.

Ранее депутаты предложили создать сервис для замены документов при смене фамилии. Они ссылаются на опыт внедрения комплексной услуги «Рождение ребенка» как пример эффективного упрощения бюрократических процедур.

Наталья Жирнова