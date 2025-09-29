Депутаты предложили создать сервис для замены документов при смене фамилии

Они ссылаются на опыт внедрения комплексной услуги «Рождение ребенка» как пример эффективного упрощения бюрократических процедур

Фото: Динар Фатыхов

Группа депутатов обратилась к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву с предложением разработать единый цифровой сервис, который упростит процесс замены документов при смене фамилии. Об этом пишет ТАСС.

Депутаты предлагают внедрить сервис «Смена фамилии» на портале «Госуслуги» или в МФЦ, который позволит гражданам инициировать замену всех необходимых документов одним заявлением. По мнению авторов инициативы, это кардинально упростит жизнь миллионов людей, повысит качество государственных данных и снизит нагрузку на ведомства и МФЦ.

— Вместе с тем при такой распространенной ситуации, как смена фамилии, граждане по-прежнему сталкиваются со сложной бюрократической процедурой. Для замены всех необходимых документов — от паспорта и водительского удостоверения до полиса ОМС — человеку приходится взаимодействовать с несколькими разными ведомствами, тратя значительное время и средства на оплату госпошлин и визиты в ведомства, — говорится в письме депутатов министру Шадаеву.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Авторы инициативы считают, что существующий порядок замены документов не соответствует принципам современного сервисного государства и «должен быть изменен». Они ссылаются на опыт внедрения комплексной услуги «Рождение ребенка» как пример эффективного упрощения бюрократических процедур.

Депутаты подчеркивают, что технологическая база для создания единой комплексной услуги уже существует: система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и портал «Госуслуги» позволяют автоматизировать обмен данными между ведомствами.

Рената Валеева