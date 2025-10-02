Татарстан вошел в число регионов-лидеров по производству сахарной свеклы в России

На сегодняшний день собрано около 22,7 млн тонн

Фото: Реальное время

Татарстан вошел в число регионов-лидеров по производству сахарной свеклы в России, где в 2025 году ожидается рекордный урожай свыше 48 млн тонн. Об этом сообщает Минсельхоз РФ.

— На сегодняшний день в России собрано около 22,7 млн тонн сахарной свеклы — это на 14% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Среди регионов — лидеров по производству — Краснодарский край, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Белгородская и Пензенская области, а также Башкортостан и Татарстан, — говорится в сообщении министерства.

Средняя урожайность культуры по стране выросла почти на 4%, до приблизительно 384 ц/га. В целом, по прогнозам Минсельхоза, сбор сахарной свеклы в этом году достигнет 48,1 млн тонн, что на 6,7% больше показателя 2024 года.

Как отметил председатель правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин, стоимость сахара на внутреннем рынке сейчас ниже уровня прошлого года, а потребительские цены остаются стабильными.

По словам эксперта, переработку сахарной свеклы урожая 2025 года осуществляют все 66 сахарных заводов, произведя уже 2 млн тонн сахара. Ожидается, что объем производства свекловичного сахара в текущем году достигнет 6,8 млн тонн, что позволит обеспечить потребности внутреннего рынка и экспортировать сахар в страны ЕАЭС и СНГ.

Напомним, сельхозпроизводители Татарстана с полей региона собрали 100 тыс. тонн сахарной свеклы.

Рената Валеева