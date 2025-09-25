В Татарстане урожай сахарной свеклы увеличился на 15%

Данные приводятся в сравнении с урожаем 2024 года

Сельхозпроизводители Татарстана с полей региона собрали 100 тыс. тонн сахарной свеклы. Об этом сообщил Татарстанстат. Специалисты оценивают урожайность как высокую.

Согласно данным, количество корнеплодов, которые собрали в этом году, превышает показатели 2024 года на 15%. Урожайность 2025 года составила 390 центнеров с гектара.

Сообщается, что высокая урожайность достигнута благодаря грамотной агротехнике. Под выращивание сахарной свеклы в текущем сезоне было отведено 2,6 тыс. гектаров земли. Полученный урожай станет важным сырьем для производства сахарного песка в регионе.

Наталья Жирнова