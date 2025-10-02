Мбаппе признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов после хет-трика над «Кайратом»

Он внес решающий вклад в разгромную победу «Реала» со счетом 5:0

Фото: Реальное время

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Мбаппе был удостоен этой награды за выступление в матче второго тура группового этапа против казахстанского «Кайрата», который состоялся во вторник в Алма-Ате. Французский форвард оформил хет-трик, внеся решающий вклад в разгромную победу «Реала» со счетом 5:0.

Janosch Diggelmann на Unsplash

Помимо Мбаппе, на звание лучшего игрока недели претендовали Эрлинг Холанд ( «Манчестер Сити»), Йенс Петтер Хауге («Будё-Глимт») и Расмус Хойлунд («Наполи»). Однако именно игра Мбаппе была признана наиболее впечатляющей по итогам голосования.

Рената Валеева