«Реал» разгромил «Кайрат» в Алма-Ате в матче Лиги чемпионов

Хет-триком в составе «Реала» отметился Килиан Мбаппе

Фото: Janosch Diggelmann на Unsplash

Мадридский «Реал» одержал уверенную победу над казахстанским «Кайратом» со счетом 5:0 в гостевом матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Алма-Ате.

Хет-триком в составе «Реала» отметился Килиан Мбаппе (25-я минута, с пенальти; 52-я, 74-я минуты). Также голы забили Эдуардо Камавинга (83-я минута) и Браим Диас (90+3 минута).

Примечательным моментом матча стал голевой пас, отданный голкипером «Реала» Тибо Куртуа во время второго гола Мбаппе. Куртуа стал лишь вторым вратарем в истории мадридского клуба, кому удалось отдать голевую передачу в матче Лиги чемпионов. Первым был Сантьяго Каньисарес в 1997 году.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для «Кайрата» это был первый домашний матч в общем этапе Лиги чемпионов. В первом туре команда уступила на выезде португальскому «Спортингу» со счетом 1:4.

После двух матчей «Реал» лидирует в группе, набрав шесть очков. В первом туре мадридцы обыграли французский «Марсель» со счетом 2:1.

В следующем туре, 22 октября, «Реал» примет итальянский «Ювентус». «Кайрат» днем ранее сыграет дома против кипрского «Пафоса».

Рената Валеева